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Беспилотник «Молния-2» спикировал на технику ВСУ в Курской области

Командир отделения с позывным Кентугай рассказал, как оператор БПЛА ориентируется на местности. По его словам, специалист находит постоянные ориентиры и смотрит прежде всего на них.
2024-11-19 05:02:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты БПЛА самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» поразили бронированную и автомобильную технику, а также места скопления живой силы ВСУ в Курской области. Минобороны РФ опубликовало кадры работы наших военнослужащих.

На вооружении у этого подразделения находится целая линейка ударных беспилотников - от обычных FPV-дронов до камикадзе самолетного типа, в том числе беспилотники самолетного типа «Молния-2». Этот БПЛА показал высокую эффективность при выполнении боевых задач.

Для управления дроном самолетного типа необходимы большие навыки в управлении летательными аппаратами и особые знания в аэродинамике. Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника.

Однако, какими бы хорошими характеристиками ни обладал беспилотник, управление им сопряжено с некоторыми трудностями. Одним из подводных камней является необходимость хорошо ориентироваться на местности, рассказал командир отделения с позывным Кентугай.

«Любая местность, какая бы камера ни была, 4К и так далее - если она новая, мне надо знать ориентиры. Изучаем, смотрим ориентиры. Опять же, нельзя забывать, что ориентиры имеют свойство исчезать. Допустим, выбрали дом как ориентир, а по факту его уже там нет по тем или иным причинам. Значит, этот ориентир не годится. Нужны ориентиры постоянные, линейные желательно. Исходя от этих ориентиров уже намечать свой маршрут», - объяснил он.

Он добавил, что в поисках этих ориентиров желательно изучать местность вживую, а не ориентироваться, например, на снимки, которые могут быть уже не актуальны.

Ранее российский «Ураган» уничтожил технику ВСУ на Южно-Донецком направлении. На опубликованных кадрах расчет выезжает из укрытия, занимает позицию, разворачивает установку и ведет огонь по целям.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #Курская область #молния-2
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