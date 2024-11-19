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Захарова высмеяла тенденцию властей ФРГ к созданию гетто

Официальный представитель ведомства упомянула призывы главы берлинской полиции избегать «особо опасные районы».
Глеб Владовский 2024-11-19 02:54:28
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В странах «развитой Европы» до сих пор наблюдается тенденция к созданию гетто. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о призывах начальника берлинской полиции Барбары Селвик евреям и гомосексуалистов* избегать мест проживания людей арабского происхождения и симпатизирующим террористам. Таким образом, по ее словам местные жители знают точное местонахождение мест проживания опасных группировок.

«При этом посещать данные районы не рекомендуется почему-то только евреям и гомосексуалистам*. На остальных, видимо, берлинской полиции наплевать, как и в целом на безопасность германской столицы», - говорится в заявлении.

При этом, как отметила Захарова, до сих пор непонятно, почему невозможно обезвредить террористов, зная их точное местонахождение. Она также призвала Берлин заняться внутренними проблемами нежели стремиться разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ.

Захарова нередко критикует текущую деятельность на территории Германии. Так, она заявила, что нынешняя власть в ФРГ - самая безумная за последние 80 лет.

* - Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Берлин #Мария Захарова #МИД РФ #гетто
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