«Они не ожидали захода»: штурмовики - об освобождении Кругляковки

На этих кадрах бронегруппа группировки «Запад» прорывается в Кругляковку. Два танка ведут за собой восемь боевых машин пехоты со штурмовыми группами. Дорога заминирована, по обе стороны от нее прилетают снаряды украинской артиллерии. Тяжелая техника несмотря ни на что прорывает оборону противника.

А это видео снял командир бронегруппы с позывным Глухарь уже после успешного прорыва. Такая сложная боевая задача не впервой. Ему не раз доводилось возвращаться после боя в горящем танке. Но задачу выполняли.

«Летит все, в общем-то. Минометы, ПТУРы, артиллерия. Просто надо попасть еще в движущуюся мишень. Они не ожидают захода. Думают - мы идем пешком, а тут такой накат резкий. Безвыходный вариант - они сдали сразу деревню», - рассказывает Глухарь.

Именно он и его двое сослуживцев становятся нашими проводниками к Кругляковке. Предстоит преодолеть более 15 километров. Стараемся избегать открытых участков местности. В небе постоянно летают вражеские FPV-дроны.

Этот путь на передовую бойцы называют дорогой жизни. По ней доставляют все, что необходимо парням на линии боевого соприкосновения. Кто-то несет груз на себе, а кто-то везет на мотоциклах или багги.

«Если не мы, то кто? Ребята останутся без еды, без боекомплектов, без воды, без связи», - говорит водитель с позывным Варяг.

Мы видим разгромленные позиции противника. Отступая, враг оставлял орудия, боеприпасы, тела убитых и раненых.

Доходим до временного пункта дислокации штурмовой группы. Боец с позывным Вишня показывает - что спасло ему жизнь во время очередного рейда.

«Накрыли кассетами. Вся аптечка, как говорится, восстановлению не подлежит. Вот - трофей оставил себе на память. Если б не она - я бы был мертвый», - говорит штурмовик.

И вот мы доходим до места. Несмотря на то что населенный пункт недавно перешел под контроль российских бойцов, долго находиться здесь еще опасно. Вот так сейчас выглядит библиотека в Кругляковке. Она практически разрушена. Находиться на улице тоже небезопасно, ведь враг постоянно предпринимает попытки атаковать этот населенный пункт.

Позже разговариваем с исполняющим обязанности командира роты. Именно под руководством Хвиста удалось взять Кругляковку, и он сейчас руководит закреплением. После освобождения этого населенного пункта работы у бойцов группировки «Запад» на Купянском направлении не убавилось.

«Мы вышли на берег реки Оскол. Соответственно, противник начинает откатываться за реку. Забираем эту деревню, будем в ней закрепляться и дальше продолжим свое наступление», - говорит Хвист.

За сутки на этом направлении противник потерял более полутысячи военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер западного производства, семь автомобилей, две гаубицы Д-30. Уничтожены и три полевых склада с боеприпасами.