МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЦАХАЛ сообщили о гибели своего солдата на юге Ливана

На сегодняшний день 799 израильских солдат числятся погибшими с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года.
Елизавета Кондрикова 2024-11-19 21:31:21
© Фото: Taher Abu Hamdan XinHua Globallookpress

Еще один израильский военнослужащий погиб в боях на юге Ливана, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня опубликовали его имя. Им оказался солдат из 5111-го подразделения элитной бригады «Голани», сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Разрешено к публикации имя погибшего солдата: старший сержант резерва Омер Моше Гаэльдор из Иерусалима погиб в бою на юге Ливана в возрасте 30 лет», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Сообщается, что еще трое военных из этого же подразделения получили ранения. Они были доставлены в больницу. На сегодняшний день 799 израильских солдат числятся погибшими с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года.

Накануне в израильской армии отчитались о гибели двух своих военных в секторе Газа. Погибшим было не больше 22 лет.  

#Израиль #военные #ливан #ЦАХАЛ #армия обороны Израиля
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 