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В ЦАХАЛ сообщили о гибели двух военнослужащих в боях в Газе

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что общее число погибших достигло 798.
Глеб Владовский 2024-11-18 03:50:19
© Фото: IMAGO, Mohammed Nasser apa, Globallookpress

Армия обороны Израиля потеряла двух военнослужащих в ходе боев против движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Уточняется, что 22-летний капитан Йогев Фази и 21-летний старший сержант Ноам Эйтан погибли в ходе боевых действий на севере анклава. В результате число погибших военных ЦАХАЛ за время нового витка палестино-израильского конфликта составило возросло до 798.

Ранее в ЦАХАЛ сообщали о ликвидации главы оперативного штаба палестинского движения «Исламский джихад»* Мухаммада Абу Сахиля.

* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #военнослужащие цахал
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