В ЦАХАЛ сообщили о гибели двух военнослужащих в боях в Газе

Армия обороны Израиля потеряла двух военнослужащих в ходе боев против движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Уточняется, что 22-летний капитан Йогев Фази и 21-летний старший сержант Ноам Эйтан погибли в ходе боевых действий на севере анклава. В результате число погибших военных ЦАХАЛ за время нового витка палестино-израильского конфликта составило возросло до 798.

Ранее в ЦАХАЛ сообщали о ликвидации главы оперативного штаба палестинского движения «Исламский джихад»* Мухаммада Абу Сахиля.

* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.