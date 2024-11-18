ВСУ за сутки выпустили 21 снаряд по территории ДНР

Украинские боевики за сутки выпустили 21 единицу различных боеприпасов по территории Донецкой народной республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Восемь фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано...за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении одного гражданского лица», - говорится в официальной сводке.

Также отмечается, что два жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения. Всего зафиксировано восемь обстрелов на горловском направлении.

Украинские боевики регулярно обстреливают территорию ДНР, в результате ранения получают мирные жители. Так, 9 ноября поступили сообщения о гибели трех гражданских в результате ударов ВСУ.