Синоптик предсказал более месячной нормы осадков в Москве и Петербурге

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с радио Sputnik о предстоящей погоде в Москве и Санкт-Петербурге на этой неделе.

В ближайшие дни столица окажется во власти циклонов. Ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя.

Однако отмечается сохранение теплой погоды, до 6 градусов в дневное время, а ночью обещают понижение температуры до -1 градуса.

Синоптик предупредил о возможном выпадении снега, а на выходных может выпасть больше месячной нормы осадков.

Санкт-Петербург также не останется в стороне от предстоящих осадков. В городе ожидается выпадение снега и дождя, а также колебания температуры.

Синоптик отметил возможность снежного покрова на этой неделе в северной столице.

«Циклон придет в Петербург уже в среду. Он может сформировать в городе временный снежный покров, причем довольно заметный − до 3-8 сантиметров», - добавил Леус.

Эксперт отметил, что начало зимы пока ожидать не стоит, так как тепло в город еще вернется.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномально теплой погоде в этот четверг, 21 ноября. Ожидается повышение температуры воздуха до 9 градусов Цельсия.