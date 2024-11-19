МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик предсказал более месячной нормы осадков в Москве и Петербурге

В столице ожидается сохранение теплой погоды до конца недели, а к выходным отмечается выпадение более месячной нормы осадков.
Таисия Кваша 2024-11-19 19:05:19
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с радио Sputnik о предстоящей погоде в Москве и Санкт-Петербурге на этой неделе.

В ближайшие дни столица окажется во власти циклонов. Ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя.

Однако отмечается сохранение теплой погоды, до 6 градусов в дневное время, а ночью обещают понижение температуры до -1 градуса.

Синоптик предупредил о возможном выпадении снега, а на выходных может выпасть больше месячной нормы осадков.

Санкт-Петербург также не останется в стороне от предстоящих осадков. В городе ожидается выпадение снега и дождя, а также колебания температуры.

Синоптик отметил возможность снежного покрова на этой неделе в северной столице.

«Циклон придет в Петербург уже в среду. Он может сформировать в городе временный снежный покров, причем довольно заметный − до 3-8 сантиметров», - добавил Леус.

Эксперт отметил, что начало зимы пока ожидать не стоит, так как тепло в город еще вернется.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномально теплой погоде в этот четверг, 21 ноября. Ожидается повышение температуры воздуха до 9 градусов Цельсия.

#Москва #в стране и мире #Санкт-Петербург #Погода #осадки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 