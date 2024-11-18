Вильфанд предупредил о тепловом рекорде 21 ноября в Москве и области

На наступившей неделе в Москве и Московской области ожидается непривычно теплая погода для практически конца ноября. По информации Гидрометцентра, в четверг, 21 ноября, воздух прогреется до 9 градусов, таким образом поставив температурный рекорд. Таким прогнозом с 360.ru поделился научный руководитель организации Роман Вильфанд.

Он пояснил, что с юга Атлантики и Средиземного моря идет приток теплого воздуха, который оказывает влияние на Московский регион. В понедельник, 18 ноября, температура поднялась до 3-5 градусов выше нуля, во вторник также ожидаются высокие значения температуры.

«Завтра, во вторник, тоже температура, от +1...+4 градусов в Москве, а по области - до нулевых отметок. В центре столицы - до +5. Днем и ночью существенного изменения температуры не будет, потому что воздушные массы никуда не уйдут. Осадки совсем небольшие: днем мелкий дождь и мокрый снег по ночам», - рассказал Вильфанд телеканалу.

Но к 21 ноября в Москву и Московскую область придет новый циклон с теплым воздухом с юга, что и приведет к резкому повышению температуры - от 4 до 8 градусов тепла в городе и области и местами выше 9 градусов.

По словам представителя Гидрометцентра, нынешние температурные значения конца ноября отстают от климатических примерно на месяц. Также пройдут осадки - в виде дождя, а затем в виде мокрого снега.

В минувшую субботу москвичам пообещали теплые, но облачные выходные. Сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова пообещала, что атмосфера будет депрессивной с характерной облачностью и небольшим дождем.