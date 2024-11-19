Цивилева рассказала о работе Военно-социального центра Минобороны РФ

Филиалы Военно-социального центра Минобороны России появятся во всех регионах до конца ноября. Об этом заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева. На совещании в Минюсте замглавы оборонного ведомства подробно рассказала, какую помощь будут оказывать в этих центрах участникам СВО.

«Когда приходит военнослужащий, мы выясняем, какой у него статус и демобилизован ли он. Тогда он идет обслуживаться в фонд "Защитники Отечества". Или он относится к Министерству обороны. Тогда его обслуживают сотрудники Военно-социального центра, которые взаимодействуют с комиссариатами, военкоматами, которые имеют возможность захода в систему "Алушта" для получения той или иной информации. И соответственно укорочения времени на решение тех или иных запросов», - сказала она.

Ранее сообщалось, что участники спецоперации смогут получить единый документ, подтверждающий их статус, в филиалах фонда «Защитники Отечества». На данный момент представители Военно-социального центра работают в шести региональных филиалах фонда - это Кузбасс, Новосибирская, Самарская, Тульская, Московская области и Краснодарский край.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.