Артиллеристы уничтожили два автомобили ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ в Харьковской области. Кадры с ударами по целям и последствиями ударов, снятые с помощью беспилотников, публикует Министерство обороны РФ.

«Были выявлены два укрытых автомобиля ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобили противника», - говорится в описании к видео.

Вражеские машины были уничтожены прямым попаданием, уточняет оборонное ведомство. На записи видно, как после ударов происходит детонация и возгорание.

Ранее Минобороны показало, как оператор FPV-дрона уничтожил пикап ВСУ в Харьковской области. Машину удалось выявить в лесистой местности при помощи беспилотного летательного аппарата.