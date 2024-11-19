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Артиллеристы уничтожили два автомобили ВСУ в Харьковской области

На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдается взрыв автомобилей боевиков ВСУ и пожар.
2024-11-19 18:13:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ в Харьковской области. Кадры с ударами по целям и последствиями ударов, снятые с помощью беспилотников, публикует Министерство обороны РФ.

«Были выявлены два укрытых автомобиля ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобили противника», - говорится в описании к видео.

Вражеские машины были уничтожены прямым попаданием, уточняет оборонное ведомство. На записи видно, как после ударов происходит детонация и возгорание.

Ранее Минобороны показало, как оператор FPV-дрона уничтожил пикап ВСУ в Харьковской области. Машину удалось выявить в лесистой местности при помощи беспилотного летательного аппарата.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
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