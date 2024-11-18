Оператор FPV-дрона уничтожил пикап ВСУ в Харьковской области

Минобороны России сообщает об уничтожении пикапа украинских боевиков в Харьковской области.

Уточняется, что пикап стал добычай оператора FPV-дрона из состава группировки войск «Север».

Обнаружили автомобиль неприятеля также с помощью беспилотника - машина находилась в лесистой местности. В российском оборонном ведомстве отметили, что прямое попадание по пикапу были зафиксированы российскими средствами объективного контроля.

Ранее сообщалось, что FPV-дрон ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.