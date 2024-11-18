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Оператор FPV-дрона уничтожил пикап ВСУ в Харьковской области

Пикап удалось выявить в лесистой местности при помощи беспилотного летательного аппарата.
2024-11-18 14:07:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пикапа украинских боевиков в Харьковской области. 

Уточняется, что пикап стал добычай оператора FPV-дрона из состава группировки войск «Север».

Обнаружили автомобиль неприятеля также с помощью беспилотника - машина находилась в лесистой местности. В российском оборонном ведомстве отметили, что прямое попадание по пикапу были зафиксированы российскими средствами объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что FPV-дрон ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #Харьковская область #уничтожение #пикап #FPV-дрон
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