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Специалист рассказал, как распознать липовую платежку за ЖКУ

К липовым квитанциям прикрепляют QR-код, через который средства могут уйти на счет злоумышленников, а не управляющей компании.
Елизавета Кондрикова 2024-11-19 17:48:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники придумали новый способ наживы - с помощью липовых квитанций за ЖКУ в почтовых ящиках жителей. К квитанции прикрепляют QR-код, через который средства могут уйти на счет злоумышленников, а не управляющей компании. Либо тем самым хозяин квартиры может дать аферистам доступ к личным данным, предупредил эксперт в сфере ЖКХ Андрей Фрадкин.  

Важно внимательно проверить личные данные, номер лицевого счета, площадь квартиры, предыдущие показания счетчика или дату последней оплаты коммунальных услуг.

«Нередко оказывается, что липовый документ содержит неполные или недостоверные сведения, потому что у мошенников нет к ним доступа, и они рассчитывают на банальную невнимательность», - сказал Фрадкин Life.

Если же все-таки попались на удочку мошенников после сканирования кода, необходимо сразу же покинуть подозрительный сайт и ни в коем случае ничего не скачивать оттуда, добавил эксперт.

Напомним, ранее столичная прокуратура предупреждала о зловредных ссылках для установки приложений, которые мошенники рассылают для якобы получения посылок. Мобильный телефон перестает работать, если перейти по подобной ссылке.

#Мошенники #ЖКХ #кража денег #квитанция #кража личных данных
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