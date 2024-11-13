Мошенники начали использовать фейковые приложения для посылок

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, сообщила прокуратура Москвы. Деньги похищают с помощью приложений для получения посылок.

В частности, 65-летней пенсионерке злоумышленники сообщили, что ей пришла посылка. И чтобы ее получить, нужно установить приложение.

Женщина перешла по высланной ей на мобильный телефон ссылке, и аппарат перестал работать.

Потом мошенники под видом банкиров и полицейских заявили пенсионерке, что кто-то пытается получить кредит на крупную сумму под ее поручительство. Пенсионерку уговорили вывести деньги и украли 1,8 миллиона рублей.

Ранее Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве якобы от имени ведомства. Аферисты звонят гражданам и сообщают, что их деньги пытаются похитить мошенники.