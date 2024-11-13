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Мошенники начали использовать фейковые приложения для посылок

Пенсионерку уговорили вывести деньги и украли 1,8 миллиона рублей.
Владимир Рубанов 2024-11-13 18:14:02
© Фото: Matthias Balk, dpa, Global Look Press

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, сообщила прокуратура Москвы. Деньги похищают с помощью приложений для получения посылок.

В частности, 65-летней пенсионерке злоумышленники сообщили, что ей пришла посылка. И чтобы ее получить, нужно установить приложение.

Женщина перешла по высланной ей на мобильный телефон ссылке, и аппарат перестал работать.

Потом мошенники под видом банкиров и полицейских заявили пенсионерке, что кто-то пытается получить кредит на крупную сумму под ее поручительство. Пенсионерку уговорили вывести деньги и украли 1,8 миллиона рублей.

Ранее Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве якобы от имени ведомства. Аферисты звонят гражданам и сообщают, что их деньги пытаются похитить мошенники.

#в стране и мире #Прокуратура #Мошенники #обман #пенсионеры #кража денег #мобильный телефон #фейковые приложения
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