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Экс-сенатор США уличил Байдена в желании помешать переговорам Путина и Трампа

Также он отметил, что угрозами побуждать Россию к переговорам бесполезно.
Таисия Кваша 2024-11-19 17:01:04
© Фото: White House, Flickr.com, Global Look Press

Разрешение Киеву наносить удары вглубь территории РФ дальнобойными ракетами является препятствием к переговорам между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделал бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс при разговоре с RT.

Он отметил, что для принятия данного решения у администрации Белого дома было почти четыре года, однако такой шаг принялись делать только сейчас, за два месяца до инаугурации нового президента США.

«Делая так перед самым уходом, Байден как будто просто хочет усложнить президенту Трампу переговоры с президентом Путиным», - добавил Маркс.

Он также подчеркнул, что угрозами нельзя побудить Россию к переговорам.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол в своих соцсетях написал, что решение Джо Байдена о разрешении Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории является неконституционным.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Джо Байден #Владимир Путин #сенатор США #дальнобойное оружие
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