Госдума приняла закон о списании кредитов некоторым участникам СВО

Государственная Дума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении кредитных обязательств для некоторых участников специальной военной операции.

Новый законопроект разрешает некоторым военнослужащим списать кредиты на сумму до десяти миллионов рублей. От кредитных обязательств освобождаются граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы не ранее декабря текущего года.

Списать кредиты могут участники спецоперации, подписавшие с Минобороны контракт на год и более. Инициатива распространяется и на супругов военнослужащих. Обязательства по кредитам прекращаются, если судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу до декабря 2024 года.

Кроме того, увеличивается срок приостановки выплат заемщика по своим обязательствам. Сейчас он рассчитывается с учетом срока службы вместе с 30 дополнительными днями, однако парламентарии предлагают увеличить льготный срок до 180 дней.