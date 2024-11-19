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Госдума приняла закон о списании кредитов некоторым участникам СВО

Обязательства по кредитам прекращаются, если судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу до 1 декабря 2024 года.
Андрей Аркадьев 2024-11-19 16:02:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Государственная Дума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении кредитных обязательств для некоторых участников специальной военной операции.

Новый законопроект разрешает некоторым военнослужащим списать кредиты на сумму до десяти миллионов рублей. От кредитных обязательств освобождаются граждане, которые заключили контракт  о прохождении военной службы не ранее декабря текущего года.

Списать кредиты могут участники спецоперации, подписавшие с Минобороны контракт на год и более. Инициатива распространяется и на супругов военнослужащих. Обязательства по кредитам прекращаются, если судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу до декабря 2024 года.

Кроме того, увеличивается срок приостановки выплат заемщика по своим обязательствам. Сейчас он рассчитывается с учетом срока службы вместе с 30 дополнительными днями, однако парламентарии предлагают увеличить льготный срок до 180 дней.

#ВС РФ #Банки #кредиты #СВО
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