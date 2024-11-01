В будущем участие в СВО станет подтверждаться автоматически

Факт участия в специальной военной операции в перспективе станет возможным подтвердить без справки, поскольку будут созданы сервисы электронного взаимодействия. Об этом сообщил «Звезде» статс-секретарь - замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

«В будущем в ряде случаев в принципе можно будет исключить необходимость обращаться отдельно за самой справкой», - заявил он.

Сегодня документ нужен для того, чтобы участники СВО и их семьи могли получить разные меры поддержки, гарантии и льготы, утвержденные законодательно.

«Мы надеемся, что процесс получения этой справки будет максимально удобным. Участники СВО, члены семей будут избавлены от необходимости хождения по инстанциям. Все будет сделано быстро и в очень короткие сроки и с минимальным уровнем трудностей или каких-то бюрократических препятствий для заявителей», - сказал Херсонцев.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября по всей России заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной операции. Получить справку об участии в спецоперации мoжнo будет в МФЦ, а также на портале «Госуслуги».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.