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В будущем участие в СВО станет подтверждаться автоматически

Процесс получения справки участника спецоперации становится максимально удобным, а в дальнейшем, как отметили в Минэкономразвития, не надо будет получать даже эту справку.
2024-11-01 16:48:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Факт участия в специальной военной операции в перспективе станет возможным подтвердить без справки, поскольку будут созданы сервисы электронного взаимодействия. Об этом сообщил «Звезде» статс-секретарь - замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

«В будущем в ряде случаев в принципе можно будет исключить необходимость обращаться отдельно за самой справкой», - заявил он.

Сегодня документ нужен для того, чтобы участники СВО и их семьи могли получить разные меры поддержки, гарантии и льготы, утвержденные законодательно.

«Мы надеемся, что процесс получения этой справки будет максимально удобным. Участники СВО, члены семей будут избавлены от необходимости хождения по инстанциям. Все будет сделано быстро и в очень короткие сроки и с минимальным уровнем трудностей или каких-то бюрократических препятствий для заявителей», - сказал Херсонцев.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября по всей России заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной операции. Получить справку об участии в спецоперации мoжнo будет в МФЦ, а также на портале «Госуслуги».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #справка #СВО
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