Лавров выразил недоумение из-за поставок Киеву турецкого оружия

Продолжающееся военно-техническое сотрудничество Анкары с Киевом вызывает недоумение на фоне стремления турецких властей быть посредниками в урегулировании украинского конфликта. Об этом в интервью Hurriyet заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что турецкое оружие используется ВСУ для убийства россиян.

«Учитывая заявления турецкой администрации о том, что она готова предоставить посреднические услуги, такая ситуация не может не удивлять», - сказал глава МИД.

Напомним, в том же интервью Сергей Лавров отметил, что сейчас мир на Украине не входит в планы Киева и Запада. Россия, по словам министра, открыта для политического решения конфликта.

Глава МИД добавил, что нужно говорить не о временном прекращении огня, а о завершении конфликта путем устранения его коренных причин.