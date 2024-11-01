МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров выразил недоумение из-за поставок Киеву турецкого оружия

При этом Анкара хочет быть посредником в урегулировании украинского конфликта.
Сергей Лебедев 2024-11-01 09:32:42
© Фото: Tunahan Turhan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Продолжающееся военно-техническое сотрудничество Анкары с Киевом вызывает недоумение на фоне стремления турецких властей быть посредниками в урегулировании украинского конфликта. Об этом в интервью Hurriyet заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что турецкое оружие используется ВСУ для убийства россиян.

«Учитывая заявления турецкой администрации о том, что она готова предоставить посреднические услуги, такая ситуация не может не удивлять», - сказал глава МИД.

Напомним, в том же интервью Сергей Лавров отметил, что сейчас мир на Украине не входит в планы Киева и Запада. Россия, по словам министра, открыта для политического решения конфликта.

Глава МИД добавил, что нужно говорить не о временном прекращении огня, а о завершении конфликта путем устранения его коренных причин.

#Москва #Россия #Сергей Лавров #Киев #Турция #Анкара #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 