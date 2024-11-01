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Лавров заявил, что мир на Украине не входит в планы Киева и Запада

Глава МИД РФ отметил, что конфликт можно было остановить еще весной 2022 года, но переговоры «похоронили» англосаксы.
Сергей Лебедев 2024-11-01 07:50:03
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Мир на Украине на данный момент не входит в планы Киева и их западных партнеров. Об этом в интервью турецкой газете Hürriyet заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мир сейчас не входит в планы наших противников. Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую Владимиром Путиным в июне, стало вторжение в Курскую область», - сказал он.

Глава МИД РФ также вспомнил о переговорах весной 2022 года в Стамбуле. Сергей Лавров подчеркнул, что именно Запад помешал остановить украинский конфликт.

«Переговоры в Стамбуле "похоронили" англосаксы, запретившие Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить конфликт», - добавил министр.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что иррациональное поведение Киева в вопросах переговоров не позволяет строить мирные планы. По его словам, Москва готова рассматривать любые договоренности по Украине. При этом необходимо, отметил глава государства, исходить из текущих реалий.

#Украина #Сергей Лавров #Киев #Турция #Владимир Путин #стамбул #мирные переговоры
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