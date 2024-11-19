«Как в 90-е»: экс-солист «На-На» вспомнил последний концерт Левкина

Хороший отец, веселый, несмотря на «важный вид», - таким вспомнил бывший солист музыкальной группы «На-На» Павел Соколов своего коллегу Владимира Левкина. В разговоре со «Звездой» он также рассказал, как музыкант помог ему, когда Соколов только пришел в команду в 1990-е годы.

«Жалко ребенка и жену, конечно. Вовка-то уже, понятно, в хороших мирах...» - добавил певец.

Один из последних концертов Левкина состоялся больше месяца назад в Москве, на нем музыкант «прыгал, как спортсмен», и выглядел помолодевшим, поделился бывший «нанаевец» Валерий Юрин.

«Поклонницы приходили с детьми, с мужьями, все пели хором песни. Как в 1990-е года! Я говорю: "Володь, ты, наверное, на 20 лет помолодел". Он прыгал, как спортсмен», - рассказал Юрин.

Для всех музыкантов уход Владимира Левкина был неожиданным, они надеялись, что в последнее время болезнь отошла навсегда. Для всех участников группы эти дни окрасились в траур. В том числе в упадке сил «лежит, мучается» основатель группы Бари Алибасов, добавил Юрин.

«Обоих жалко, то гавкались, теперь одного нет», - сказал он.

Напомним, экс-солист группы «На-На» ушел из жизни 17 ноября в возрасте 57 лет. Артист с 2000-х годов боролся с раком, пережил несколько курсов химиотерапии и две пересадки костного мозга.

Сегодня близкие, друзья и поклонники простились с кумиром в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.