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«Как в 90-е»: экс-солист «На-На» вспомнил последний концерт Левкина

Владимира Левкина не стало 17 ноября, артист боролся с раком лимфатической системы четвертой стадии.
Елизавета Кондрикова 2024-11-19 15:29:53
© Фото: Li Xueren, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Хороший отец, веселый, несмотря на «важный вид», - таким вспомнил бывший солист музыкальной группы «На-На» Павел Соколов своего коллегу Владимира Левкина. В разговоре со «Звездой» он также рассказал, как музыкант помог ему, когда Соколов только пришел в команду в 1990-е годы.

«Жалко ребенка и жену, конечно. Вовка-то уже, понятно, в хороших мирах...» - добавил певец.

Один из последних концертов Левкина состоялся больше месяца назад в Москве, на нем музыкант «прыгал, как спортсмен», и выглядел помолодевшим, поделился бывший «нанаевец» Валерий Юрин.

«Поклонницы приходили с детьми, с мужьями, все пели хором песни. Как в 1990-е года! Я говорю: "Володь, ты, наверное, на 20 лет помолодел". Он прыгал, как спортсмен», - рассказал Юрин.

Для всех музыкантов уход Владимира Левкина был неожиданным, они надеялись, что в последнее время болезнь отошла навсегда. Для всех участников группы эти дни окрасились в траур. В том числе в упадке сил «лежит, мучается» основатель группы Бари Алибасов, добавил Юрин.

«Обоих жалко, то гавкались, теперь одного нет», - сказал он.

Напомним, экс-солист группы «На-На» ушел из жизни 17 ноября в возрасте 57 лет. Артист с 2000-х годов боролся с раком, пережил несколько курсов химиотерапии и две пересадки костного мозга.

Сегодня близкие, друзья и поклонники простились с кумиром в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

#троекуровское кладбище #наш эксклюзив #прощание #воспоминания #артист #Владимир Левкин
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