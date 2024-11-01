ЗАЭС: микротрещина на трубопроводе не нарушает условия безопасности

Нарушений условий безопасной эксплуатации на Запорожской АЭС не зафиксировано после обнаружения незначительной утечки воды из импульсной линии, сообщил «Звезде» представитель станции.

«Не произошло ничего экстраординарного. Любое оборудование имеет свойство периодически выходить из строя», - следует из сообщения.

Утверждается, что микротрещина является естественным процессом при эксплуатации блоков. На данный момент дефект устранен, проводится контроль.

На ЗАЭС отметили, что выхода радиоактивных веществ за предусмотренные проектом границы не было. После подтверждения плотности оборудования оно будет снова введено в работу.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщал о ремонтных работах на одном из шести реакторов Запорожской атомной электростанции после того, как была обнаружена незначительная утечка воды из импульсной линии.