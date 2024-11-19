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ВСУ за сутки потеряли Leopard и до 320 человек на Курском направлении

Уничтожены два танка ВСУ, один из них Leopard 2, БМП Bradley, БТР, 15 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три САУ и станция РЭБ.
2024-11-19 14:30:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении составили до 320 человек, говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо живой силы, враг лишился двух танков, включая Leopard 2, БМП Bradley, БТР, 15 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, трех САУ и станции РЭБ. Шестерых военнослужащих ВСУ пленили бойцы ВС РФ.

Также в оборонном ведомстве назвали потери ВСУ с начала боев в Курской области. По данным Минобороны, за этот период времени противник потерял более 33 990 военнослужащих. Также ВСУ лишились 215 танков, 141 БМП, 116 БТР, 1 190 боевых бронированных машин, 968 автомобилей, 294 артиллерийских орудий, 40 РСЗО, 13 ЗРК, 67 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четырех РЛС ПВО.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ в курском приграничье. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики применили против врага авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ
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