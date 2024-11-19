Путин заявил, что ожидает роста доходов бюджета в следующие три года

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в ближайшие три года дефицит бюджета страны уменьшится, а доходы увеличатся. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

«На самом деле рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше», - сказал российский лидер.

Напомним, ранее российское правительство внесло в Государственную думу проект трехлетнего бюджета страны на 2025-2027 годы. В кабмине отметили, что документ составлен с учетом необходимости исполнения социальных обязательств и решения приоритетных задач, обозначенных Владимиром Путиным.

В проекте указано, что доходы бюджета в следующем году должны составить 40,3 триллиона рублей, в 2026-м - 41,8 триллиона рублей, а в 2027-м - 43,2 триллиона рублей. Расходы в предстоящем году запланированы на уровне 41,5 триллиона рублей, в 2026-м - 44 триллионов рублей, а в 2027-м - 45,9 триллиона рублей.