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Левкина госпитализировали с подозрением на инфекцию за два дня до смерти

Точная причина смерти певца пока не известна.
Виктория Бокий 2024-11-17 14:35:32
© Фото: Vladimir Andreev URA.RU Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина госпитализировали два дня назад с подозрением на инфекционное заболевание. Об этом рассказал «Звезде» Александр Зыкин, концертный директор певца.

Однако точную причину смерти пока никто назвать не может, ждут медицинское заключение, сказал Зыкин.

«Наше предположение, что онкология, но все-таки надо дождаться заключения врачей. Через пару часов они скажут, в чем была причина (смерти – Прим. ред.)», - поделился концертный директор музыканта.

Александр Зыкин общался с Левкиным несколько дней назад по вопросам концерта, который планировался на 23 ноября.

«Мы общались с ним еще в среду или четверг, как раз по концерту, который 23-го должен был быть», - сказал собеседник телеканала.

По его словам, Владимир Левкин в последние дни жизни много шутил, строил большие творческие планы.

Ранее руководитель группы «На-На» Бари Алибасов поделился своими воспоминаниями о певце Левкине.

#певец #заболевание #музыкант #наш эксклюзив #Владимир Левкин #медицинское заключение
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