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«Гиацинт-Б» поразил замаскированную гаубицу М777 в Запорожской области

В результате удара орудие ВСУ было повреждено, а расчет ликвидирован.
2024-11-19 13:58:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемого орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» поразил замаскированную гаубицу натовского производства М777 в Запорожской области. О точном попадании по цели сообщило Министерство обороны России.

Разведка обнаружила вражеское орудие, с помощью которого украинские артиллеристы вели огонь по позициям ВДВ. Координаты цели передали расчету «Гиацинта». Артиллеристы мгновенно навели орудие и нанесли удар по выявленной гаубице. В результате орудие ВСУ было повреждено, а расчет ликвидирован.

На записи показано, как наши артиллеристы делают необходимые вычисления и ведут огонь. «Гиацинт» тщательно спрятан, накрыт маскировочной сетью.

Кадры боевой работы показаны с разных ракурсов. Также камера беспилотника зафиксировала результаты ударов по целям. На записи видно, как после точных попаданий в воздух поднимаются клубы дыма.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО #Гиацинт-Б
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