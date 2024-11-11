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Патрушев допустил атаки США и Британии на морские кабели связи

Под удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, заявил помощник президента РФ.
Владимир Рубанов 2024-11-11 17:56:45
© Фото: IMAGO, Dirk Sattler, Global Look Press

США и Великобритания могут устроить новые теракты вроде подрыва «Северных потоков», заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Под удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, которые обеспечивают связь во всем мире, сказал Патрушев в интервью «Коммерсанту».

По словам помощника президента, американцы и англичане рассматривают диверсию на «Северных потоках» в качестве одного из методов продвижения своих экономических интересов.

Два взрыва на морских маршрутах газопроводов произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Официальные расследования диверсии вели Дания, Швеция и Германия. Дания и Швеция завершили следствие в феврале текущего года, сославшись на отсутствие оснований возбуждать дело именно в их странах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва не сомневается в причастности Вашингтона к этой диверсии. Владимир Путин говорил, что это сделали, скорее всего, США или кто-то с их подачи.

#в стране и мире #взрыв #северный поток-2 #Диверсия #Северный поток #Балтийское море #николай патрушев
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