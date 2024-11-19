Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новоселидовка на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что Новоселидовку взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий.

Кроме этого, подразделениями группировки за сутки было нанесено огневое поражение живой силе и технике шести украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Леонидовка, Белицкое, Дзержинск, Миролюбовка, Гродовка и Новоэкономическое (ДНР).

Российское оборонное ведомство отметило, что за сутки военнослужащие группировки войск «Центр» также отразили шесть контратак неприятельских штурмовых групп.

За сутки боевых действий в зоне ответственности «Центра» противник потерял более 310 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира».

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил украинский опорный пункт в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.