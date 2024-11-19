Сегодня в Москве представили официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Презентация прошла в Музее Победы на Поклонной горе.

На представленном логотипе изображена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!». Рядом с ней расположены георгиевская лента и подпись «80. Победа!».

Презентовал логотип народный артист Российской Федерации Владимир Машков. В ходе мероприятия он рассказал, как было выбрано художественное решение.

Также на церемонии присутствовала министр культуры Ольга Любимова.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что страны Содружества Независимых Государств совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер отметил, что в СНГ намерены бороться с героизацией нацизма и попытками переписать историю.