Путин: страны СНГ совместно отметят 80-летие Победы в ВОВ в 2025 году

Страны Содружества Независимых Государств в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.

«В 2025 году мы совместно отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне», - сказал Путин.

Глава государства добавил, что в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом. В этой связи российский лидер предложил учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы и присвоить его городам Содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной. Владимир Путин отметил, что это станет символом признания и уважения к коллективному подвигу наших народов.

Ранее российский президент пригласил президента Монголии на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также 9 мая на Красной площади участие в параде может принять расчет монгольских вооруженных сил.