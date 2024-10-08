МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: страны СНГ совместно отметят 80-летие Победы в ВОВ в 2025 году

По словам российского лидера, в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.
Игнат Далакян 2024-10-08 18:05:52
© Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Страны Содружества Независимых Государств в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.

«В 2025 году мы совместно отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне», - сказал Путин.

Глава государства добавил, что в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом. В этой связи российский лидер предложил учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы и присвоить его городам Содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной. Владимир Путин отметил, что это станет символом признания и уважения к коллективному подвигу наших народов.

Ранее российский президент пригласил президента Монголии на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также 9 мая на Красной площади участие в параде может принять расчет монгольских вооруженных сил.

#9 мая #ВОВ #СНГ #Владимир Путин #празднование #празднование Победы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 