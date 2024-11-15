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Пленный рассказал о мобилизации калек в ВСУ

Взятый в плен военнослужащий рассказал, что в зоне боев не хватает людей, поэтому в ВСУ забирают всех подряд.
2024-11-15 12:26:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ВСУ мобилизуют всех подряд, включая калек, инвалидов берут из-за острой нехватки личного состава. Об этом рассказал военнослужащий 15-й бригады Национальной гвардии Украины Даниил Тарасевич, взятый в плен военнослужащими группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. Видео беседы с ним распространило Минобороны России.

«Всех сейчас забирают, они же деньги получают за каждого человека и поэтому пытаются забирать всех, даже калек, все равно всех гребут. Сейчас просто, ну, людей не хватает, и всех подряд кидают», - объяснил он.

Тарасевич рассказал о тяжелых потерях в рядах ВСУ и большом количестве «трехсотых». По словам пленного, военнослужащим с ранениями повезло, поскольку раненых отправляют в больницу, откуда они уже могут вернуться домой. Сам Даниил получил повестку и отправился на медкомиссию, после прохождения которой надеялся, что в связи с заболеванием его не признают годным. Однако этого не случилось, украинца отправили воевать.

Ранее другой пленный рассказал о расстрелах в ВСУ за попытку дезертирства. Также украинское командование распускало слухи, что якобы российские военнослужащие не берут в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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