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Задержанные за подрыв машины военного в Крыму рассказали о подготовке покушения

ФСБ показала кадры допроса исполнителей убийства высокопоставленного офицера.
Сергей Лебедев 2024-11-19 10:02:46
© Фото: ЦОС ФСБ России

Террористы вели слежку за автомобилем капитана 1-го ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерия Транковского перед тем, как произвести подрыв. Об этом они рассказали на допросе, кадры которого показал Центр общественных связей ФСБ.

«Куратор отправил фотографией номер машины. Я смотрела только за ней (машиной. - Прим. ред.). Смотрела, во сколько она появляется, во сколько уезжает», - рассказала задержанная.

По ее словам, она передала куратору данные о машине вечером 12 ноября. После этого второй террорист заложил под днище автомобиля взрывное устройство.

«Моей задачей была ликвидация высокопоставленного военнослужащего в городе Севастополе. В ночь на 13 ноября этого года я заложил взрывное устройство под днище автомобиля и привел его в исполнение», - признался непосредственный исполнитель.

Напомним, ранее сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали двух россиян, которые по заданию украинских спецслужб устроили подрыв машины высокопоставленного военнослужащего.

#в стране и мире #Крым #Теракт #ФСБ #Задержание #СБУ #Допрос
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