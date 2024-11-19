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Двое крымчан задержаны по делу о подрыве машины капитана 1-го ранга Транковского

Начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы погиб в Севастополе 13 ноября.
Алексей Курильченко 2024-11-19 09:58:11
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры подрыва автомобиля капитана 1-го ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерия Транковского. Руководитель погиб в Севастополе 13 ноября.

Как сообщили в ФСБ, по делу о подрыве задержаны двое граждан РФ. По данным следствия, они действовали по заданию украинских спецслужб. Одна из задержанных - жительница Севастополя, которая осуществляла наблюдение за Транковским. Второй - житель Ялты, который собрал самодельное взрывное устройство. Компоненты для бомбы ему передали кураторы через тайники. В ходе обысков у задержанных обнаружили еще одно взрывное устройство массой 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

ФСБ располагает данными, что теракт спланировал и организовал начальник 5-го управления Департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев под руководством зампредседателя СБУ Александра Поклада.

#Теракт #Севастополь #ФСБ РФ #валерий транковский
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