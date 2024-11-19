В МИФИ запустили камеру для экспериментов с термоядерным синтезом

Ученые и студенты из разных регионов России и из-за рубежа получили возможность участвовать в экспериментах с термоядерным синтезом. Специальную камеру, в которой создаются все необходимые для этого условия, запустили в МИФИ. Это учебный токамак, и с момента нажатия символической кнопки студенты, аспиранты и ученые стали участниками термоядерных экспериментов, которые проводятся с его помощью.

«Другие вузы могли бы участвовать в наших лабораторных работах удаленно, и мы могли бы увеличить количество студентов, которые через токамак проходят и получают опыт ежегодно, хотя бы на порядок, с 30 до 300 человек», - рассказал старший научный сотрудник Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Степан Крат.

Сегодня ученые всего мира активно изучают возможности мирного использования управляемого термоядерного синтеза. Он способен дать человечеству принципиально новый источник энергии. Но пока Суть самого токамака в том, чтобы создать магнитное поле, в котором находится плазма. В результате происходит реакция, температура которой может достигать миллионов градусов Цельсия.

Но к самому токамаку во время импульса не допускаются даже сотрудники. Дело в том, что установка испускает излучение, как у микроволновой печи, но в несколько раз сильнее. Поэтому двери всегда закрыты, а фольга на окнах не дает проникнуть излучению во внешний мир.

С помощью установки студенты и ученые смогут исследовать термоядерный синтез. Именно для этого и создана платформа. Она позволит объединить все основные научные центры в области термоядерных исследований в нашей стране. Ученые из разных городов могут в режиме реального времени дистанционно принимать участие в исследованиях и совместно обрабатывать полученные данные из своих лабораторий.

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