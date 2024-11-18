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В Горловке при атаке дрона на маршрутку пострадали шесть человек

Украинские боевики атаковали город в понедельник утром.
Сергей Лебедев 2024-11-18 07:07:43
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Global Look Press

В понедельник утром украинские националисты атаковали маршрутное такси в городе Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Иван Приходько.

По его словам, боевики нанесли удар при помощи беспилотного летательного аппарата. В результате пострадали шесть человек.

Чиновник отметил, что маршрутка была атакована на улице Жукова.

Напомним, накануне вечером в представительстве ДНР сообщили, что украинский беспилотник в Горловке сбросил взрывоопасный предмет. Информация о пострадавших не поступала.

#беспилотник #бпла #ДНР #ВСУ #Горловка #атака #маршрутное такси #иван приходько
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