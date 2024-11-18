В Горловке при атаке дрона на маршрутку пострадали шесть человек

В понедельник утром украинские националисты атаковали маршрутное такси в городе Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Иван Приходько.

По его словам, боевики нанесли удар при помощи беспилотного летательного аппарата. В результате пострадали шесть человек.

Чиновник отметил, что маршрутка была атакована на улице Жукова.

Напомним, накануне вечером в представительстве ДНР сообщили, что украинский беспилотник в Горловке сбросил взрывоопасный предмет. Информация о пострадавших не поступала.