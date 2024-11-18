Похороны и прощание с певцом Левкиным пройдут 19 ноября

Похороны бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина состоятся во вторник, 19 ноября. Об этом сообщил концертный директор певца Александр Зыкин.

«Прощание и похороны пройдут 19 ноября. О месте сообщим позднее», - цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, о смерти Владимира Левкина стало известно накануне. Певец с 2000-х годов боролся с раком лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант пережил две пересадки костного мозга и несколько курсов химиотерапии.

В беседе со «Звездой» концертный директор артиста Александр Зыкин сообщил, что Владимира Левкина за два дня до кончины госпитализировали с подозрением на инфекционное заболевание.

По его словам, точная причина смерти неизвестна. Сейчас близкие певца ждут медицинское заключение.