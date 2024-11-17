МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Черном море ночью уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ

Минобороны также сообщило об уничтожении двух беспилотников над территорией России.
2024-11-17 07:40:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие уничтожили четыре безэкипажных катера. Они следовали по направлению к Крымскому полуострову, сообщили в Минобороны РФ.

Также в военном ведомстве сообщили об уничтожении двух беспилотников над территорией Белгородской области. Для атаки националисты использовали БПЛА самолетного типа.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Днем ранее над территориями пяти областей России было уничтожено 34 украинских беспилотника.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #беспилотники #ВСУ #безэкипажный катер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 