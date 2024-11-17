В Черном море ночью уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили четыре безэкипажных катера. Они следовали по направлению к Крымскому полуострову, сообщили в Минобороны РФ.

Также в военном ведомстве сообщили об уничтожении двух беспилотников над территорией Белгородской области. Для атаки националисты использовали БПЛА самолетного типа.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Днем ранее над территориями пяти областей России было уничтожено 34 украинских беспилотника.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.