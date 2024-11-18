ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с БПЛА

Украинские боевики нанесли удар по Горловке. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на город.

«Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.20 - населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», - говорится в публикации.

Сообщается, что ВСУ также обстреляли Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки и населенный пункт Катериновка четырьмя снарядами калибра 155 миллиметров с 14:00 по 14:20.

Ранее пенсионерка из Горловки рассказала, как два осколка попали ей в голову после обстрела ВСУ. Один она извлекла самостоятельно, еще один вытащили в больнице.