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Шиитские группировки Ирака атаковали израильский город Эйлат

В ЦАХАЛ заявили,что беспилотник перехватили до пересечения территории страны.
Сергей Лебедев 2024-11-18 06:36:23
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress

Сегодня утром вооруженные отряды шиитов, входящие в «Исламское сопротивление Ирака» атаковали «жизненно важную цель» в районе израильского города Эйлат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей движения. Отмечается, что удар был нанесен при помощи «беспилотной авиации».

В пресс-службе ЦАХАЛ уже подтвердили информацию о попытке проникновения вражеских летательных аппаратов. Сообщается, что ВВС Израиля успешно перехватили БПЛА, приближавшиеся к территории страны с востока.

«БПЛА был перехвачен до пересечения израильской территории. Сирены были включены в соответствии с протоколом», - говорится в официальном заявлении.

Напомним, в минувшее воскресенье сообщалось, что со стороны Ливана по Израилю были выпущены около 80 ракет. Атаку осуществило движение «Хезболла»

#в стране и мире #бпла #Израиль #ЦАХАЛ #атака #удар #Эйлат
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