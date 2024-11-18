Шиитские группировки Ирака атаковали израильский город Эйлат

Сегодня утром вооруженные отряды шиитов, входящие в «Исламское сопротивление Ирака» атаковали «жизненно важную цель» в районе израильского города Эйлат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей движения. Отмечается, что удар был нанесен при помощи «беспилотной авиации».

В пресс-службе ЦАХАЛ уже подтвердили информацию о попытке проникновения вражеских летательных аппаратов. Сообщается, что ВВС Израиля успешно перехватили БПЛА, приближавшиеся к территории страны с востока.

«БПЛА был перехвачен до пересечения израильской территории. Сирены были включены в соответствии с протоколом», - говорится в официальном заявлении.

Напомним, в минувшее воскресенье сообщалось, что со стороны Ливана по Израилю были выпущены около 80 ракет. Атаку осуществило движение «Хезболла»