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Снайперы из Бурятии уничтожили противника на Южно-Донецком направлении

Российские снайперы работают днем и ночью. Благодаря модернизированному прицелу, которым оснащены современные винтовки, они могут хорошо видеть свою цель в любое время суток.
Валентин Матвиенко 2024-11-18 06:00:39
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российские снайперы показали работу на Южно-Донецком направлении зоны СВО. На видео бойцы нанесли удар по боевикам ВСУ

Чаще всего к позиции бойцы продвигаются пешком или ползком, неся на себе десятки килограммов оружия и боеприпасов. В засаде могут провести несколько суток, поэтому с собой берут и запас еды. Остаться незамеченными им помогает специальный маскировочный халат, который скрывает от тепловизоров.

«Основные точки противника выявляем, работаем пулеметами, гранатометами. Не даем им покоя», - поделился снайпер с позывным Скиф.

Боевую задачу снайперы из Бурятии выполняют и днем, и ночью. Современные винтовки с модернизированным прицелом позволяют бойцам одинаково хорошо видеть свою цель, не зависимо от времени суток.

Ранее расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ. Цели удалось обнаружить при помощи беспилотника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#снайперы #наш эксклюзив #Южно-Донецкое направление
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