Снайперы из Бурятии уничтожили противника на Южно-Донецком направлении

Российские снайперы показали работу на Южно-Донецком направлении зоны СВО. На видео бойцы нанесли удар по боевикам ВСУ

Чаще всего к позиции бойцы продвигаются пешком или ползком, неся на себе десятки килограммов оружия и боеприпасов. В засаде могут провести несколько суток, поэтому с собой берут и запас еды. Остаться незамеченными им помогает специальный маскировочный халат, который скрывает от тепловизоров.

«Основные точки противника выявляем, работаем пулеметами, гранатометами. Не даем им покоя», - поделился снайпер с позывным Скиф.

Боевую задачу снайперы из Бурятии выполняют и днем, и ночью. Современные винтовки с модернизированным прицелом позволяют бойцам одинаково хорошо видеть свою цель, не зависимо от времени суток.

Ранее расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ. Цели удалось обнаружить при помощи беспилотника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.