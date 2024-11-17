Расчеты гаубиц Д-30 мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск «Запад» круглосуточно и в любую погоду уничтожают украинских боевиков. Недавно артиллеристы ударили по скоплению личного состава и боевой техники ВСУ. Противника обнаружили разведчики при помощи беспилотника, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в результате удара были уничтожены националисты, пытавшиеся закрепиться в лесополосе, блиндажи и 120-мм миномет. Таким образом, расчеты гаубиц Д-30 помогли нашей пехоте продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи.

Расчеты гаубиц Д-30 регулярно прикрывают мотострелковые и штурмовые подразделения, уничтожая цели на дистанции свыше 15 километров. Орудия находятся на хорошо замаскированных огневых позициях.

Напомним, ранее в МО РФ рассказали, как расчеты реактивных систем залпового огня отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Юг» разнесли украинский склад боеприпасов на Донецком направлении. Удар по площадным целям наносился в рамках поддержки российских штурмовых подразделений.