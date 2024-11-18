Авиаудары ЦАХАЛ по Бейруту унесли жизни не менее шести человек

В ливанском Бейруте не менее шести человек погибли в результате израильских авиаударов. Соответствующие данные опубликовали в Минздраве Ливана.

«Израильский налет на район Рас-эн-Набаа (Центральная часть Бейрута - Прим. Ред.) привел к гибели 4 человек, в том числе одной женщины, и ранению еще 14 человек, в том числе двоих детей», - говорится в официальной сводке.

Также сообщается, что в результате атаки израильского беспилотника по западной части Бейрута погибли два человека, еще 22 мирных жителя получили ранения.

По данным телеканала Al Hadath, целью ЦАХАЛ в западном районе Бейрута был генсек радикальной суннитской группировки «Аль-Джамаа аль-Исламия» Мухаммед Таккуш. По офису этой организации в квартале Эль-Мулла нанесли один из ударов. Однако, по телеканала, лидер исламистов сейчас находится за пределами страны.

Бейрут регулярно подвергается авиаударам со стороны израильских ВВС. Так, 17 ноября в результате атаки центральной части столицы Ливана погиб мирный житель.