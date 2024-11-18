МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Авиаудары ЦАХАЛ по Бейруту унесли жизни не менее шести человек

По данным Минздрава Ливана, пострадали еще 36 мирных жителей.
Глеб Владовский 2024-11-18 01:36:28
© Фото: Sally Hayden, Keystone Agency, Globallookpress

В ливанском Бейруте не менее шести человек погибли в результате израильских авиаударов. Соответствующие данные опубликовали в Минздраве Ливана.

«Израильский налет на район Рас-эн-Набаа (Центральная часть Бейрута - Прим. Ред.) привел к гибели 4 человек, в том числе одной женщины, и ранению еще 14 человек, в том числе двоих детей», - говорится в официальной сводке.

Также сообщается, что в результате атаки израильского беспилотника по западной части Бейрута погибли два человека, еще 22 мирных жителя получили ранения.

По данным телеканала Al Hadath, целью ЦАХАЛ в западном районе Бейрута был генсек радикальной суннитской группировки «Аль-Джамаа аль-Исламия» Мухаммед Таккуш. По офису этой организации в квартале Эль-Мулла нанесли один из ударов. Однако, по телеканала, лидер исламистов сейчас находится за пределами страны.

Бейрут регулярно подвергается авиаударам со стороны израильских ВВС. Так, 17 ноября в результате атаки центральной части столицы Ливана погиб мирный житель.

#в стране и мире #Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #ввс израиля
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 