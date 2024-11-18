Бойцы показали мотовездеходы для эвакуации раненых в Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» показали работу маневренных мотовездеходов с комплексами радиоэлектронной борьбы для эвакуации раненых в приграничном районе Курской области.

Быстроходные багги с комплексами РЭБ, адаптированные для медицинских нужд, имеют повышенную проходимость и хорошую маневренность. Мощный двигатель позволяет быстро набирать скорость на пересеченной местности. Это дает возможность уходить от украинских дронов и мгновенно покидать зону обстрела.

Военный врач с позывным Вини вытаскивал раненых на плечах под огнем противника и вывозил на мотоциклах. Благодаря багги работа военных медиков стала намного безопаснее, и Вини рассказал о преимуществах техники.

«Месяцев шесть я на ней отъездил. Много очень людей эвакуировано, в районе 600 человек. техника незаменимая. В такую погоду - в слякоть, в грязь - вообще то, что нужно», - поделился он.

Современные системы радиоэлектронной борьбы для защиты от FPV-дронов противника продолжают поступать в медицинские подразделения. Такие системы РЭБ не только устанавливаются на новые багги, но и передаются медикам для установки на санитарные машины.

Ранее десантники показали как эвакуацируют раненых на мотовездеходах в Курской области. Благодаря небольшим размерам и маневренности багги преодолевают лесные массивы, оставаясь почти невидимым для противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.