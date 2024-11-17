Десантники на мотовездеходах эвакуировали раненых в Курской области

В курском приграничье медицинские подразделения Воздушно-десантных войск для эвакуации раненых бойцов активно применяют мотовездеходы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Багги из-за небольших размеров и маневренности позволяют преодолевать лесные массивы, оставаясь почти невидимым для противника. Также они более устойчивые в поворотах и на крутых склонах.

Двигатель мотовездехода быстро набирает скорость до 80 километров в час, благодаря чему можно легко уходить из-под удара. Багги способен перевозить сразу несколько раненых.

У багги есть комплексы радиоэлектронной борьбы. Системы РЭБ адаптированы для работы с медоборудованием и позволяют обеспечить работу кардиографа и других устройств.

Ранее в Минобороны России рассказывали, как военные группировки войск «Юг» используют для снабжения личного состава легкие автомобили высокой проходимости. С помощью багги на передовую доставляют еду, воду, вещи и боекомплект. Также осуществляется оперативная доставка и высадка десанта, эвакуация раненых.