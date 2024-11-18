Летчики МиГ-29К выполнили полеты в сложных условиях Заполярья

Летчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали учебно-боевые маневры на МиГ-29К в воздушном пространстве Заполярья. Минобороны России опубликовало кадры их полетов.

Во время тренировки экипажи истребителей МиГ-29К отрабатывали элементы боевого маневрирования, а также простой и сложный пилотаж на различных высотах. В полетах участвовали молодые летчики. В соответствии с полетными заданиями они обнаружили и перехватили неманевренную воздушную цель, а также выполнили другие элементы простого пилотажа на средних и малых высотах.

Тренировка проходила в сложных метеорологических условиях, что требовало от военнослужащих максимальной концентрации внимания и применения дополнительных навыков.

«Смена проходит в сложных метеоусловиях. Осложнена тем, что в Заполярье у нас непостоянная погода и усложненный заход на посадку, также в полете присутствуют болтанка, электризация и обледенение», - рассказал старший летчик МиГ-29 Данил.

Ранее штурмовики показали свою тренировку в тыловом районе зоны СВО. Под руководством опытных инструкторов они отточили навыки стрельбы из различных положений, а также научились оказывать первую помощь при ранении.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.