Мусоровоз против Шварцнеггера: к чему пришли Трамп и Харрис перед выборами

По трапу самолета в штате Висконсин спускается кандидат в президенты Дональд Трамп. Внизу его ждет бронированный лимузин, но республиканец выбирает существенно иное – садится за руль мусоровоза.

«Как вам мой мусоровоз? Этот грузовик в честь Камалы и Джо Байдена», - поделился Трамп.

Висконсин - один из семи колеблющихся штатов США, от которых зависят итоги выборов американского президента – накануне стал местом пересечения предвыборных поездок двух основных кандидатов. Но Трамп явно чувствовал себя победителем, нежели Харрис.

«Я должен начать с того, что 250 миллионов американцев – это не мусор», - отметил республиканец на своем выступлении.

В прошлый раз стать президентом Трампу помогла утечка переписки Хиллари Клинтон. Именно с ней в этот раз связывают и неосторожное высказывание Джо Байдена, когда он назвал сторонников Трампа «мусором». Впоследствии он выпустил опровержение, а пресс-служба Белого дома заявила, что слова президента были неверно истолкованы. Но республиканцы за них уже ухватились, и скандал было не остановить.

Чем ближе к выборам, тем более нервным становится поведение Харрис. Она не в первый раз осекает кого-то из пытавшихся перебить ее зрителей.

«Мы в шести днях от выборов. И наши выборы — это борьба за демократию. И ваше право быть услышанным. Вот что поставлено на карту на этих выборах. Смотрите, у каждого есть право быть услышанным, но сейчас говорю я» - резко сказала Харрис.

И к голосу Харрис явно прислушиваются и некоторые из ее политических противников. Накануне о поддержке ее кандидатуры на пост президенты заявил один из самых известных республиканских губернаторов, голливудский актер Арнольд Шварцнеггер. Он заявил, что сегодня не разделяет взглядов ни одной из партий, но испытает ярость от риторики Трампа.

Напомним, что имя следующего президента США станет известно уже 6 ноября.