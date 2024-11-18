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«Хезболла» подтвердила смерть главы своей информационной службы

По данным СМИ, глава информационной службы «Хезболлы» Мухаммед Афиф находился в здании, по которому ВВС Израиля нанесли не менее двух ракетных ударов.
Анастасия Бобылева 2024-11-18 03:08:25
© Фото: © stringer XinHua Global Look Press

Ливанское движение «Хезболла» подтвердила факт гибели главы своей информационной службы Мухаммеда Афифа во время атаки израильских ВВС на центральную часть Бейрута, пишет «Хезболла» в своем телеграм-канале.

«Мухаммед Афиф присоединился по своему желанию к своим соратникам, к великому мученику Хасану Насрулле, которого он любил называть отцом», - цитирует сообщение ТАСС.

Информация о смерти Афифа появилась на сайте телеканала AlJadeed. По данным источников, Афиф находился в здании, где располагалась штаб-квартира просирийской Партии арабского социалистического возрождения, когда авиация ЦАХАЛ нанесла по нему как минимум два ракетных удара.

В субботу 16 ноября «Хезболла» атаковала пять военных баз Израиля в районе Хайфы. Среди прочих целей, представители группировки впервые атаковали базу «Нишер» в 40 километрах от границы с Ливаном.

#в стране и мире #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ
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