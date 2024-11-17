Звонок Шольца Путину взбудоражил весь мир

На этой неделе раздался телефонный звонок, который взбудоражил весь мир – президенту России Владимиру Путину позвонил канцлер Германии Олаф Шольц. До этого канцлер ФРГ звонил лидеру России в декабре 2022 года.

В часовом разговоре Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности. Беседа закончилась тем, что Путин и Шольц договорились, что теперь будут поддерживать связь.

Неожиданно диалог Шольца с Путиным публично поддержал канадский премьер Джастин Трюдо. Выступая на саммите АТЭС, он подчеркнул необходимость диалога с Россией. Не поддержал звонок канцлера ФРГ экс-премьер Британии Борис Джонс, который больше всего боится перемирия с Россией.

Западные медиа «лихорадит» после звонка Шольца Путину. Однако главный нарратив в немецкой прессе остался прежним – «Германия будет помогать Украине “столько, сколько необходимо”».

Критике Шольц подвергся не только из-за звонка. На этой неделе депутаты Бундестага высмеяли его за фразу: «Я очень горд тем, что Германия хорошо умеет распоряжаться деньгами». Правящей коалиции Германии уже пришел конец, и канцлер пытается удержаться на плаву, уверяя, что все исправит. И Украина теперь не в приоритете для Берлина.

Отказываться от Украины начали уже поляки. Они больше не хотят поставлять оружие Киеву. Министр обороны Польши аргументировал такое решение тем, что для Польши важнее всего Польша.

О том, к чему призывает своих «коллег» новый генсек НАТО Марк Рютте и чего боится Североатлантический альянс – в материале Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».