В Абхазии оппозиция попыталась захватить местную телерадиокомпанию

В Абхазии группа лиц предприняла попытку захвата государственной телерадиокомпании. Об этом сообщили в инфоцентре президента республики.

«После полуночи, 18 ноября 2024 года... К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно, представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием», - говорится в заявлении.

В инфоцентре уточнили, что охранники произвели предупредительные выстрелы в воздух. Таким образом удалось предотвратить эскалацию конфликта.

Отмечается, что после произошедшего сотрудники региональной ГТРК продолжили работу в штатном режиме.