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В Абхазии оппозиция попыталась захватить местную телерадиокомпанию

Охране удалось предотвратить попытку захвата, сделав предупредительные выстрелы.
Глеб Владовский 2024-11-18 02:28:48
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В Абхазии группа лиц предприняла попытку захвата государственной телерадиокомпании. Об этом сообщили в инфоцентре президента республики.

«После полуночи, 18 ноября 2024 года... К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно, представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием», - говорится в заявлении.

В инфоцентре уточнили, что охранники произвели предупредительные выстрелы в воздух. Таким образом удалось предотвратить эскалацию конфликта.

Отмечается, что после произошедшего сотрудники региональной ГТРК продолжили работу в штатном режиме.

#в стране и мире #оппозиция #Абхазия #гтрк
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