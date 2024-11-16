Глава ЦИК Грузии подписал итоговый протокол парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии подписала итоговый протокол парламентских выборов. Их выиграла правящая партия «Грузинская мечта» - она набрала 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами, передает 360.ru.

Протокол утвердили после того, как было возобновлено заседание парламента. Его пришлось прервать из-за того, что председателя ЦИК облили черной краской в знак фальсификации выборов.

Партия «Грузинская мечта» выступает за сохранение отношений с Россией. Выборы в Грузии прошли 26 октября. Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала провести новые парламентские выборы в Грузии. По ее словам, страна находится в «глубоком политическом кризисе».