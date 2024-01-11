В Нью-Йорке студенты своими руками вырыли тоннель в закрытую синагогу

Сперва шляпа, потом - борода и черный сюртук. Получился элегантный джентльмен - молодой еврей-хасид. Видео, как он появляется буквально из-под земли через дыру в решетке и убегает, стало популярным в соцсетях. В еврейскую альма-матер нагрянули копы.

В подземелье под мировой штаб-квартирой Хабада, иудейского религиозного движения находится множество комнат и коридоров, переходы между этажами; навалены коробки вперемешку со свежевскопанной землей, валяется чья-то одежда и обувь, даже детская коляска. Священное место. И кому-то захотелось, чтобы его стало больше. Хозяевами туннеля оказалась группа студентов-хасидов. Но не все верующие знали о потайных ходах и принялись крушить ломом стены.

Но позже передумали и за свои намоленные стены решили оказать сопротивление полиции, выкрикивая лозунги и переворачивая столы. Кто-то даже решил устроить забастовку, вооружившись священными книгами.

Но протестующих вытащили из укрытия и арестовали несколько человек. Обнаруженный тоннель решили залить бетоном - это и не понравилось верующим. Версий, откуда он мог появиться, множество. Например, непринятие многими евреями - хасидами антикоронавирусных мер, и желание посещать синагогу даже в карантин.

Вторая версия, основанная на юридическом споре, - за здание давно судятся две хасидские организации, тяжбы длятся многие годы, но кто мог специально «подрывать» авторитет и основу святыни, пока не известно. Однако медиа-менеждер Хабада в своей соцсети заявил, что виновны студенты-экстремисты, желающие сохранить несанкционированный доступ. Он также высказал свои переживания в эфире FOX 5 New York.

«Сложившаяся ситуация очень огорчает нашу общину. Это место имеет огромное значение для евреев всего мира, поэтому мы надеемся, что будет восстановлено не только здание, но и святость этого места», - сказал Мотти Селигсон, представитель общины Хабад Любавич.

Еще одна версия - политическая - якобы это желание насолить евреям, исходящее от президента США Джо Байдена. Причина тому - недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нитаньяху в Секторе Газа. Так или иначе евреи под культовым домом в Восточном бульваре Бруклина были, а ведь в начале коренным жителям Бруклина казалось, что они сошли с ума.

«Я не сумасшедший! Под моей квартирой живут евреи. Я слышу их, как будто они копают или что-то в этом роде. Для справки: я живу на первом этаже, и у нас нет подвала!», - написал в соцсети один из жителей.

Но из-за бдительности местных жителей попытки евреев-хабадников увеличить территорию своего присутствия хотя бы под землей не увенчались успехом, и им придется какое-то время читать не Тору, а законы Соединенных Штатов Америки.