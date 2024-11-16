Москвичам пообещали теплые, но облачные выходные

Жителям столицы пообещали теплую погоду на выходные — на термометре покажет 3-7 градусов тепла, сообщила сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Будет ситуация поздней осени, предзимья, почти соответствующая календарю», - сказала метеоролог в разговоре с РИА Новости.

При этом, специалист отметила, что атмосфера будет депрессивной. Характерная облачность и небольшой дождь в эти дни соответствует поздней осени.

В субботу температура в столице будет положительная, примерно 3-5 градусов тепла, а в области - от 0 до + 5. Второй выходной день порадует москвичей чуть больше, ожидается 3-4 градусов ночью и 5-7 днем. На следующей неделе будет плавное снижение температуры.